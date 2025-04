Ludwigsburg verpasst erneute Final-Four-Teilnahme

Beste Werferinnen für Ludwigsburg waren am Samstagnachmittag Nationalspielerin Xenia Smits und die spanische Kreisläuferin Kaba Gassama Cissokh mit jeweils vier Treffern. In der Neuauflage des Vorjahresfinals gaben die Ungarinnen von Beginn an den Ton an. Vestergaards Team leistete sich zu viele Fehlwürfe und lief so durchgehend einem Rückstand hinterher. Ludwigsburg war der einzige deutsche Vertreter in der Königsklasse.