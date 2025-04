Verletzungsschock um Magdeburgs Top-Torjäger

Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert rang dem ungarischen Topklub KC Veszprem nach einem frühen Verletzungsschock um Toptorjäger Matthias Musche ein 26:26 (11:14) ab, die Entscheidung um das Ticket für das Final Four in Köln (14./15. Juni) fällt im Rückspiel am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN und Dyn).