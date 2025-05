Füchse träumen vom Titel in der Champions League

SID 01.05.2025 • 05:44 Uhr Das Team des jungen Trainers Jaron Siewert überzeugte beim Viertelfinal-Erfolg in Aalborg erneut.

Die Köln-Reise ist gebucht - und die Hoffnungen enorm groß: Geschäftsführer Bob Hanning sieht für die Füchse Berlin gute Chancen auf den großen Coup in der Handball-Champions League. "Jetzt sind es noch zwei Spiele bis zu dieser Trophäe und wir sind in der Lage, jede Mannschaft auf diesem Weg zu schlagen", sagte Hanning, nachdem sein Team am Mittwoch mit einem beeindruckenden 40:36 (21:20)-Rückspielerfolg beim dänischen Meister Aalborg Handbold den Einzug ins Final Four in der Rheinmetropole klargemacht hatte.

"Das habe ich von Anfang an gesagt. Wir haben große Chancen auf den Titel und wollen diese Aufgabe nun auch gemeinsam lösen", fügte Hanning an. Das Team von Trainer Jaron Siewert hatte den Acht-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel in Aalborg sogar noch ausgebaut und damit ein echtes Statement gesetzt mit Blick auf die Endrunde am 14./15. Juni. Zuletzt war der Klub 2012 in Köln dabei gewesen.

"Das ist ein weiterer Meilenstein für die Füchse Berlin, nach so langer Zeit wieder beim Final4 dabei zu sein", sagte Hanning: "Die Art und Weise wie dieser Sieg zustande gekommen ist, sorgt für große Hoffnungen auf die nächsten Wochen. Auch wie wir als Mannschaft aufgetreten sind und wie wir das hier gelöst haben."