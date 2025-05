Handball: Györs Frauen zum elften Mal im CL-Finale

Die Titelverteidigerinnen setzen sich beim Final Four in Budapest knapp mit 29:28 (17:15) gegen das Team Esbjerg aus Dänemark durch.

Die Handballerinnen von Titelverteidiger Györi ETO KC haben zum elften Mal das Finale der Champions League erreicht. Die Ungarinnen, die im Viertelfinale den deutschen Meister HB Ludwigsburg ausgeschaltet hatten, setzten sich beim Final Four in Budapest knapp mit 29:28 (17:15) gegen das Team Esbjerg aus Dänemark durch. Gegner im Finale am Sonntag ist entweder Metz Handball aus Frankreich oder Odense Handbold (Dänemark).