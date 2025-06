Mit blondem Wiegert: Magdeburg feiert seine Handball-Helden

SID 16.06.2025 • 20:17 Uhr Die Magdeburger Handball-Helden werden in der Altstadt gefeiert, Coach Wiegert verblüffte dabei in ungewohntem Look.

Grün, Rot - und ein bisschen Blond: Die Champions-League-Helden des SC Magdeburg sind am Montagabend feierlich in der Stadt empfangen worden. In einem Meer aus Grün und Rot stachen nur die frisch blondierten Haare von Erfolgscoach Bennet Wiegert deutlich aus der Menge hervor.

Wiegert gab beim Party-Marathon des SCM nach dem großen Triumph in der Handball-Königsklasse am Vortag gegen die Füchse Berlin (32:26) in Köln die Richtung vor.

Der Trainer musste sich seine Haarpracht dabei wohl aufgrund einer internen Challenge färben - viel Zeit, ihr nachzutrauern, blieb Wiegert nicht: Auf die Magdeburger wartete auch am Montag ein strammes Programm, auf eine Verschnaufpause nach der wilden Kabinen-Party am Vorabend durfte sich noch keiner der Magdeburger „Mentalitätsmonster“ einstellen.

Nach dem Fan-Empfang in der heimischen Arena folgte erst die Fahrt im Doppeldecker-Bus durch die Stadt, wo das Team auf dem Rathausplatz unter Sprechchören empfangen wurde und den Pokal in den Himmel stemmte. Im Anschluss folgte noch der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.

