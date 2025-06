Wiegert nach CL-Coup erleichtert: "Balsam auf unseren Seelen"

Nach dem Happy End einer hammerharten Saison fiel eine immense Last vom Magdeburger Erfolgscoach ab. Er spricht seinem Team ein Riesenlob aus.

Nach dem Happy End einer hammerharten Saison fiel eine immense Last vom Erfolgscoach ab. „Das ist Balsam auf unseren Seelen“, sagte der 43-Jährige mit Blick auf viele knapp verpasste Titelchancen im Saisonverlauf. „Es hätte eine toughe Saison werden können. Jetzt fühlt es sich an, wie ein krönender Abschluss und wir werden über die Saison unser Leben lang sprechen.“

Magdeburg gewinnt die Champions League

Für die Magdeburger Mentalitätsmonster war es der zweite Königsklassen-Titel binnen drei Jahren. Vor zwei Jahren hatte sich das Team im Endspiel dramatisch gegen das polnische Top-Team Kielce durchgesetzt - damals sowie am Sonntag in der Hauptrolle: Final-Four-MVP Gisli Kristjansson. 2023 avancierte der Isländer trotz einer ausgekugelten Schulter aus dem Halbfinale zum Matchwinner, und auch in diesem Jahr wurde der flinke Rückraumspieler nach einer Schulterblessur rechzeitig fit und trug mit acht Treffern im Endspiel (32:26) einen großen Anteil zum Erfolg bei. „Es ist ein Déjà-vu, ganz ehrlich“, kommentierte er lachend.