Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Handball Champions League
Handball Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
Handball Champions League>

Champions League: BVB-Handballerinnen feiern ersten Sieg

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

BVB-Frauen feiern ersten CL-Sieg

Beim Erfolg gegen Debreceni stechen zwei Nationalspielerinnen hervor.
Beste BVB-Schützin: Alina Grijseels
Beste BVB-Schützin: Alina Grijseels
© IMAGO/SID/IMAGO/Patrick Suephke
SID
Beim Erfolg gegen Debreceni stechen zwei Nationalspielerinnen hervor.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben in der Champions League ihre ersten Punkte eingefahren. Das Team von Trainer Henk Groener besiegte das ungarische Team von Debreceni VSC mit 28:26 (17:17) und feierte nach zwei Niederlagen den ersten Sieg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zur besten BVB-Torschützin avancierte Nationalspielerin Alina Grijseels mit neun Treffern, ihr Siebenmetertor 15 Sekunden vor dem Ende entschied das Spiel. Zudem entschärfte Nationaltorhüterin Sarah Wachter in der spannenden Schlussphase wichtige Bälle. Die ersten Spiele hatte Dortmund gegen den ungarischen Vertreter Györi ETO KC (30:43) und beim französischen Meister Metz HB (29:38) noch klar verloren.

Die Dortmunderinnen sind der einzige deutsche Vertreter in der Königsklasse. Die ebenfalls qualifizierte HB Ludwigsburg verlor ihren Startplatz aufgrund der wirtschaftlichen Notlage, das norwegische Team Sola HK rückte nach.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite