Champions League: BVB-Handballerinnen feiern ersten Sieg

SID 28.09.2025 • 15:44 Uhr Beim Erfolg gegen Debreceni stechen zwei Nationalspielerinnen hervor.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben in der Champions League ihre ersten Punkte eingefahren. Das Team von Trainer Henk Groener besiegte das ungarische Team von Debreceni VSC mit 28:26 (17:17) und feierte nach zwei Niederlagen den ersten Sieg.

Zur besten BVB-Torschützin avancierte Nationalspielerin Alina Grijseels mit neun Treffern, ihr Siebenmetertor 15 Sekunden vor dem Ende entschied das Spiel. Zudem entschärfte Nationaltorhüterin Sarah Wachter in der spannenden Schlussphase wichtige Bälle. Die ersten Spiele hatte Dortmund gegen den ungarischen Vertreter Györi ETO KC (30:43) und beim französischen Meister Metz HB (29:38) noch klar verloren.