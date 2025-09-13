Dortmunds Handballerinnen unterliegen Metz

SID 13.09.2025 • 19:36 Uhr Der BVB wartet in der Königsklasse weiter auf die ersten Punkte.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund warten in der Champions League weiterhin auf die ersten Punkte.

Das Team von Trainer Henk Groener kassierte durch das 29:38 (15:19) beim französischen Meister Metz HB die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Vor einer Woche hatte der BVB gegen den ungarischen Vertreter Györi ETO KC klar 30:43 verloren.

Für Metz liefen zwei ehemalige Leistungsträgerinnen des deutschen Serienmeisters HB Ludwigsburg auf: Nationalspielerin Xenia Smits sowie die schwedische Torhüterin Johanna Bundsen hatten sich im August nach dem Insolvenzantrag von Ludwigsburg dem Champions-League-Halbfinalisten der Vorsaison angeschlossen.