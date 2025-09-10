Ganz großer Coup mit dem neuen X-Faktor Juri Knorr?

SID 10.09.2025 • 15:36 Uhr Juri Knorr startet mit Aalborg mit großen Erwartungen in die neue Champions-League-Saison. Nach zwei Finalteilnahmen peilt der dänische Topklub den ganz großen Coup an.

Juri Knorr machte große Augen. Ein bisschen „unwirklich“ seien sie gewesen, die ersten Eindrücke hoch oben im Norden. Das topmoderne Trainingszentrum mit seinen drei Hallen, dem Fitnesskomplex und der 5500 Zuschauer fassenden Arena.

„Es ist brutal für Handballverhältnisse“, urteilt Knorr über das Areal, das Maßstäbe setzt. „Alles unter einem Dach zu haben, so modern und so gepflegt, das ist schon richtig gut“, erzählt der größte deutsche Handballstar in einem Video, das jetzt, kurz vor seiner mit Spannung erwarteten Champions-League-Premiere, veröffentlicht wurde.

Natürlich schauen die deutschen Handball-Fans dieser Tage auf den SC Magdeburg, der sein Projekt Titelverteidigung am Mittwoch (20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) mit einem Heimspiel gegen Paris Saint-Germain einläutet. Sie blicken gespannt auf den zuletzt strauchelnden Meister Füchse Berlin, der in der Neuauflage des Vorjahres-Halbfinales am Donnerstag (20.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) direkt bei HB Nantes ran muss.

Knorr erfüllt sich „Traum“

Sie schauen aber eben auch auf Knorr, der im Alter von 25 Jahren am Mittwoch (18.45 Uhr) sein Königsklassen-Debüt mit seinem neuen Klub Aalborg Handbold feiert. Er freue sich, sagt der DHB-Star, sich mit der Champions League einen „Traum“ zu erfüllen.

Für das Betreten der größten Bühne im europäischen Klubhandball ging Knorr neue Wege. Weg aus der Bundesliga, der laut Slogan „besten Liga der Welt“. Weg vom Trubel der Heimat. Hin zu einem Handballstandort, der zwar weit weniger im Fokus der deutschen Öffentlichkeit steht, aber dessen Ambitionen riesig sind.

Dänischer Meister peilt ganz großen Coup an

Nach zwei Finalteilnahmen (2021 und 2024) peilt der dänische Meister der vergangenen beiden Saisons mit Knorr nämlich den ganz großen Coup in Europa an. An der Seite von etlichen langjährigen Bundesliga-Stars wie Niklas Landin, Sander Sagosen (beide momentan verletzt) und Lukas Nilsson soll der gebürtige Flensburger zum X-Faktor werden. Schon am zweiten Spieltag der Gruppenphase kommt es zum Duell mit den Füchsen in Berlin.

Nach vier Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen und etlichen Gala-Auftritten mit der Nationalmannschaft hätte sich der begnadete Spielmacher mit der unverwechselbaren Haarpracht einen Verein in der Bundesliga aussuchen können.

Er entschied sich aber bewusst für den Klub aus Nordjylland. „Einen neuen Verein kennenzulernen, eine neue Mannschaft, neue Weltklasse-Teamkollegen - sich da einzufinden in so eine Gruppe. Da werde ich auch viel lernen“, sagt Knorr. Im neuen Umfeld möchte er sich entwickeln. Sportlich und menschlich. Und eben „nicht stillstehen“.

