Handball, Champions League: SC Magdeburg - PSG heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 10.09.2025 • 17:45 Uhr Der SC Magdeburg eröffnet als Titelverteidiger die neue Champions-League-Saison – und das direkt mit einem Kracher gegen Paris Saint-Germain.

Ein Knaller jagt beim SC Magdeburg gerade den nächsten. Nach dem furiosen Triumph in der Bundesliga beim Meister Füchse Berlin beginnt für den SCM heute (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) die neue Champions-League-Saison – direkt mit einem Kracher gegen Paris Saint-Germain. Der Titelverteidiger geht hochmotiviert in die Partie.

„Jeder Sieg führt zu Selbstvertrauen. Ich arbeite immer lieber mit selbstsicheren Spielern zusammen als mit Verunsicherung“, erklärte Coach Bennet Wiegert vor dem Auftakt des SCM in die Königsklasse.

Magdeburg ist sensationell in die neue Saison gestartet. Alle neun Vorbereitungsspiele wurden gewonnen, dazu kamen drei souveräne Bundesliga-Siege, zuletzt das deutliche 39:32 gegen die Füchse.

Handball, Champions League: So verfolgen Sie Magdeburg - PSG heute live

Handball-CL: Gegner PSG im Umbruch

Paris tritt mit Neutrainer Stefan Madsen an, der früher auch die Frauen des HC Leipzig coachte. Im Tor vertraut PSG auf Jannick Green, ein alter Bekannter in Magdeburg. Green spielte von 2014 bis 2022 für den SCM.

Ein Rückschlag für PSG: Emil Mellegard fällt mit einem Kreuzbandriss die komplette Saison aus, Mathieu Grebille übernimmt seine Rolle in der Startformation.

Wiegert warnt dennoch: „Paris wäre in der Bundesliga wahrscheinlich eine Mannschaft im oberen Drittel.“

Harte Gruppe B – Auftakt wichtig

Die Gruppe B hat es in sich: Neben PSG trifft Magdeburg auf FC Barcelona, Wisla Plock, Pick Szeged, GOG Gudme, HC Zagreb und Eurofarm Pelister. Die beiden Erstplatzierten erreichen direkt das Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs müssen in die Playoffs.