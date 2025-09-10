Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Handball Champions League
Handball Champions League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
Handball Champions League>

Traumstart: Titelverteidiger Magdeburg dominiert PSG

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Traumstart! Magdeburg dominiert PSG

Der SCM startet mit einem Ausrufezeichen in die Königsklasse. DHB-Star Juri Knorr gewinnt mit seinem neuen Klub.
Die Highlights der Partie Füchse Berlin - SC Magdeburg aus der Handball-Bundesliga im Video.
SID
Der SCM startet mit einem Ausrufezeichen in die Königsklasse. DHB-Star Juri Knorr gewinnt mit seinem neuen Klub.

Der SC Magdeburg hat zum Start seiner Mission Titelverteidigung in der Champions League gleich ein Ausrufezeichen gesetzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Königsklassen-Kracher gegen Paris Saint-Germain setzte sich das Team von Trainer Bennet Wiegert in der Gruppe B mit 37:31 (21:17) durch und schöpfte weiteres Selbstvertrauen nach dem 39:32-Statement am vergangenen Wochenende beim Meister Füchse Berlin.

Den besseren Start vor 6182 Fans erwischte dabei PSG, doch dann drehten die Gastgeber allmählich auf und spielten zunehmend griffiger in der Abwehr. Nach dem Seitenwechsel knüpfte der SCM nahtlos an diese starke Phase an und baute die Führung sogar noch aus.

Knorr siegt mit Aalborg

In der Gruppe A gewann am Mittwochabend auch DHB-Star Juri Knorr mit seinem neuen Klub Aalborg Handbold zum Auftakt gegen One Veszprem HC mit 32:28 (17:15).

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Donnerstag (20.45 Uhr) starten dann auch die Füchse in die neue Saison der Königsklasse, die Hauptstädter sind auswärts beim französischen Spitzenklub HBC Nantes gefordert.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite