Traumstart: Titelverteidiger Magdeburg dominiert PSG

Der SC Magdeburg hat zum Start seiner Mission Titelverteidigung in der Champions League gleich ein Ausrufezeichen gesetzt.

Im Königsklassen-Kracher gegen Paris Saint-Germain setzte sich das Team von Trainer Bennet Wiegert in der Gruppe B mit 37:31 (21:17) durch und schöpfte weiteres Selbstvertrauen nach dem 39:32-Statement am vergangenen Wochenende beim Meister Füchse Berlin.

Den besseren Start vor 6182 Fans erwischte dabei PSG, doch dann drehten die Gastgeber allmählich auf und spielten zunehmend griffiger in der Abwehr. Nach dem Seitenwechsel knüpfte der SCM nahtlos an diese starke Phase an und baute die Führung sogar noch aus.

Knorr siegt mit Aalborg

In der Gruppe A gewann am Mittwochabend auch DHB-Star Juri Knorr mit seinem neuen Klub Aalborg Handbold zum Auftakt gegen One Veszprem HC mit 32:28 (17:15).

