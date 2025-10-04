Handball: Dortmund verliert gegen Storhamar

SID 04.10.2025 • 14:40 Uhr Die Handballerinnen des BVB müssen die nächste Niederlage in der Champions League hinnehmen.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben in der Champions League eine weitere Niederlage kassiert. Das Team des ehemaligen Bundestrainers Henk Groener verlor am Samstag mit 22:26 (9:11) gegen den norwegischen Doublegewinner Storhamar HE, es war die dritte Niederlage im vierten Spiel.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ein Sextett um Nationalspielerin Alina Grijseels kam jeweils auf drei Treffer für die Borussia, die vor knapp einer Woche beim 28:26 gegen die Ungarinnen von Debreceni VSC den ersten Erfolg eingefahren hatte. Zum Auftakt hatte Dortmund gegen den ungarischen Vertreter Györi ETO KC (30:43) und beim französischen Meister Metz HB (29:38) klar verloren.