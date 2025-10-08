Handball: Magdeburg bleibt makellos in der Königsklasse

SID 08.10.2025 • 20:26 Uhr Der SC Magdeburg bleibt in der Handball-Champions-League ungeschlagen. Das Team von Trainer Bennet Wiegert spielt seine Klasse aus.

Makellos in der Champions League: Titelverteidiger SC Magdeburg hat auch sein viertes Duell in der neuen Königsklassen-Saison gewonnen.

Das Team von Trainer Bennet Wiegert setzte sich bei GOG Handbold im dänischen Svendborg mit 39:30 (18:16) durch.

Damit verteidigte der Spitzenklub aus Sachsen-Anhalt gegen die Talenteschmiede seine Tabellenführung in der Gruppe A. Bester Werfer für den SCM war Ómar Ingi Magnússon mit elf Treffern.