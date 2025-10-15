Magdeburg siegt weiter in der Champions League

SID 15.10.2025 • 20:34 Uhr Nach fünf Siegen aus fünf Spielen ist Titelverteidiger SC Magdeburg voll im Soll - trotz der hohen Belastung.

Titelverteidiger SC Magdeburg hat seine weiße Weste auch am 5. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase gewahrt. Beim ungarischen Vizemeister Pick Szeged siegte das Team von Trainer Bennet Wiegert mit 34:30 (18:15) und festigte seine Tabellenführung ohne Punktverlust. Bester Werfer der Gäste aus Sachsen-Anhalt war Oscar Bergendahl mit sieben Toren.

„Für mich ist das eine Mannschaft, die mit ihrem eingespielten Kader wie schon im letzten Jahr das Potenzial hat, ins Final Four zu kommen“, hatte Wiegert im Vorfeld vor Szeged gewarnt.

Magdeburg setzt sich vorentscheidend ab

Doch seine Spieler, die aufgrund der Klub-WM-Teilnahme ein Mammutprogramm in der ersten Saisonphase absolviert haben, bekamen die Offensive der Gastgeber mit dem prominenten Neuzugang Jim Gottfridsson (ein Tor/zuvor SG Flensburg-Handewitt) sowie Topscorer Mario Sostaric (acht Tore) gut in den Griff, früh in der zweiten Spielhälfte setzte sich der deutsche Vizemeister vorentscheidend ab.