Champions League: BVB-Handballerinnen verlieren in Esbjerg

SID 02.11.2025 • 15:43 Uhr Die Handballerinnen des BVB müssen die nächste Niederlage in der Champions League hinnehmen.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben in der Champions League eine weitere Niederlage kassiert. Das Team des ehemaligen Bundestrainers Henk Groener verlor am Samstag mit 29:36 (14:24) beim dänischen Topklub Team Esbjerg. Für den BVB war es bereits die vierte Niederlage im sechsten Spiel der Gruppenphase.

Im Duell der beiden deutschen Nationaltorhüterinnen behielt Katharina Filter (Team Esbjerg) mit einer starken Fangquote von 40 Prozent die Oberhand gegenüber Sarah Wachter (31 Prozent) im Dortmunder Tor. Bei den Gastgeberinnen war die zweimalige Welthandballerin Henny Reistad beste Torschützin, während auf BVB-Seite die Französin Déborah Lassource und die Norwegerin Guro Nestaker herausragten (alle mit acht Treffern).