Handball: Magdeburg siegt auch in Zagreb

Das Team von Trainer Bennett Wiegert ist aktuell nicht zu stoppen.
Bennet Wiegert ist erfolgreich mit dem SCM
© IMAGO/SID/Franziska Gora/Jan Huebner
SID
Das Team von Trainer Bennett Wiegert ist aktuell nicht zu stoppen.

Mit breiter Brust zum nächsten Sieg: Der SC Magdeburg hat nach dem Erfolg im Spitzenspiel der Handball-Bundesliga auch in der Königsklasse abgeliefert. Das Team von Trainer Bennet Wiegert setzte sich am Mittwoch 43:35 (22:14) beim noch punktlosen Schlusslicht RK Zagreb durch und bleibt nach acht Partien makelloser Tabellenführer der Gruppe B.

Am Samstag hatte der SCM mit dem 35:31-Erfolg beim bis dato ungeschlagenen HBL-Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt ein deutliches Zeichen gesetzt. In der kroatischen Hauptstadt Zagreb wollte Wiegert den nächsten erfolgreichen Auftritt sehen - und wurde nicht enttäuscht.

Angeführt von Top-Torjäger Matthias Musche (11 Treffer), der gegen Flensburg sein Comeback nach langer Verletzungspause gefeiert hatte, zog der Bundesliga-Tabellenführer schon in der ersten Hälfte davon und blieb auch nach dem Wiederbeginn konsequent.

