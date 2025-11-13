Sieg in Lissabon: Füchse stürmen weiter Richtung Viertelfinale

SID 13.11.2025 • 22:38 Uhr Der deutschte Meister hat in der Champions League auch nach dem siebten Spiel eine makellose Bilanz.

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin hat in der Champions League auch sein siebtes Saisonspiel gewonnen, zwei Tage vor dem Bundesliga-Kracher gegen den THW Kiel aber defensiv Schwächen gezeigt. Die Berliner siegten bei Sporting Lissabon 38:37 (20:19) und haben als Gruppenerster weiter den direkten Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse fest im Blick.

Der Finalist der Vorsaison kassierte gegen den portugiesischen Topklub viele Tore - alleine die jungen Costa-Brüder Francisco (20 Jahre/12 Tore) und Martim (23/9) trafen 21-mal. Doch offensiv zeigten die Berliner angeführt von Welthandballer Mathias Gidsel (13 Treffer) wieder eine Klasseleistung.