Sieg in Lissabon: Füchse stürmen weiter Richtung Viertelfinale

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin hat in der Champions League auch sein siebtes Saisonspiel gewonnen, zwei Tage vor dem Bundesliga-Kracher gegen den THW Kiel aber defensiv Schwächen gezeigt. Die Berliner siegten bei Sporting Lissabon 38:37 (20:19) und haben als Gruppenerster weiter den direkten Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse fest im Blick.
Füchse stürmen Richtung Viertelfinale
Der deutschte Meister hat in der Champions League auch nach dem siebten Spiel eine makellose Bilanz.
War wie so oft Top-Torschütze der Füchse: Mathias Gidsel
Der Finalist der Vorsaison kassierte gegen den portugiesischen Topklub viele Tore - alleine die jungen Costa-Brüder Francisco (20 Jahre/12 Tore) und Martim (23/9) trafen 21-mal. Doch offensiv zeigten die Berliner angeführt von Welthandballer Mathias Gidsel (13 Treffer) wieder eine Klasseleistung.
In der Bundesliga empfangen die viertplatzierten Berliner am „Super-Samstag“ ab 18.00 Uhr (ARD und Dyn) den THW. Ab 20.00 Uhr (Dyn) stehen sich dann Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt und der zweitplatzierte SC Magdeburg gegenüber.