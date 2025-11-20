Unermüdliche Füchse in der Champions League weiter makellos

SID 20.11.2025 • 22:28 Uhr Acht von acht auf internationalem Parkett: Die Füchse Berlin behalten beim Champions-League-Rückrundenauftakt gegen Sporting Lissabon die Oberhand.

Der deutsche Handballmeister Füchse Berlin hat auch sein achtes Saisonspiel der laufenden Champions-League-Saison gewonnen. Die Berliner rangen Sporting Lissabon beim zweiten Aufeinandertreffen innerhalb einer Woche mit 33:29 (16:13) nieder und stürmen weiter unbeirrt in Richtung Viertelfinale der Königsklasse. Nach dem Rückrundenauftakt liegt der Tabellenführer der Gruppe A weiter sechs Punkte vor Play-off-Platz drei.

Fünf Tage nach dem Sieg gegen Pokalsieger THW Kiel (32:29) agierte Berlin in einer zerfahrenen Anfangsphase untypisch mit vielen technischen Fehlern. Füchse-Torhüter Lasse Ludwig hatte mit sieben Paraden maßgeblichen Anteil an der Halbzeitführung. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich rissen Welthandballer Mathias Gidsel (8 Treffer) und Lasse Andersson (9 Treffer) in der Schlussviertelstunde das Spiel an sich und sorgten letztlich für klare Verhältnisse.