Champions League: Dortmunds Handballerinnen auf Play-off-Kurs

SID 25.01.2026 • 15:47 Uhr Zweiter Königsklassensieg in Folge: Im Duell der Tabellennachbarn retten die Handballerinnen aus Dortmund den Vorsprung über die Zeit.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben im Kampf um die Play-off-Plätze in der Champions League einen knappen Auswärtssieg gefeiert. Beim direkten Verfolger Storhamar Handball aus Norwegen gewann der BVB 31:30 (19:11) und festigte seine gute Ausgangslage für die Qualifikationsspiele um den Einzug ins Viertelfinale.

Dortmunds Rückraumspielerin Alina Grijseels war mit sieben Treffern beste Werferin. Im Tor hielt ihre Nationalmannschaftskollegin Sarah Wachter lediglich neun Versuche.