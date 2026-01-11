Dortmunds Handball-Frauen kassieren nächste Niederlage

SID 11.01.2026 • 15:46 Uhr In der Champions League muss sich der BVB dem Team Esbjerg aus Dänemark geschlagen geben.

Überraschung verpasst: Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben in der Champions League die nächste Niederlage kassiert. Gegen das favorisierte Team Esbjerg hatte die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Henk Groener am Sonntagnachmittag beim 24:31 (10:14) keine Chance, es war die vierte Niederlage in Serie für den BVB in der Königsklasse.

Dortmund liegt in der Gruppe A nach neun Spieltagen damit weiter auf Rang sieben, für die Qualifikation für die Play-offs muss am Ende der Gruppenphase mindestens Platz sechs her.

„Wir wollen natürlich versuchen, das Spiel gegen Esbjerg so lange wie möglich spannend zu gestalten“, hatte Groener vor dem Re-Start in der Königsklasse nach der gut zweimonatigen WM-Pause gesagt - doch es gelang nicht. Das Team aus Dänemark machte von Beginn an ernst und brachte den Sieg souverän über die Zeit.