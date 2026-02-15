Champions League: BVB-Handballerinnen bangen um die Play-offs

SID 15.02.2026 • 18:10 Uhr Nach der zweiten Niederlage in Folge droht dem BVB in der Champions League das Aus nach der Vorrunde.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben im Kampf um den Einzug in die Play-offs der Champions League einen Rückschlag erlitten. Im Duell mit dem französischen Spitzenteam Metz Handball verlor Dortmund mit 24:33 (12:15). Nach der zweiten Niederlage in Folge muss Dortmund nun um den Einzug in die Qualifikationsrunde für das Viertelfinale bangen.

Auch sechs Tore der Niederländerin Kelly Vollebregt reichten dem BVB nicht gegen den Zweiten der Gruppe. Dortmund liegt vor dem Vorrundenfinale auf dem sechsten Platz und damit dem letzten, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt.