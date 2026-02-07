Champions League: BVB-Handballerinnen verlieren in Ungarn

SID 07.02.2026 • 18:13 Uhr Mit einem Sieg hätte Borussia Dortmund für eine Vorentscheidung im Kampf um die Play-offs sorgen können.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben im Kampf um den Einzug in die Play-offs in der Champions League eine Vorentscheidung verpasst. Der BVB verlor am zwölften Spieltag der Gruppe A bei Debreceni VSC nach einer schwachen ersten Halbzeit mit 23:29 (11:20) und musste die Ungarinnen in der Tabelle passieren lassen.

Dortmund liegt nun auf dem sechsten Platz, es ist der letzte, der für die Qualifikationsspiele um den Einzug ins Viertelfinale berechtigt. Die Schwedin Emma Olsson war mit sechs Treffern die erfolgreichste Werferin der Gäste.