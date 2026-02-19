Newsticker
Handball: Auch Berlin erreicht das Champions-League-Viertelfinale

Auch Berlin erreicht Viertelfinale

Wie Titelverteidiger SC Magdeburg haben sich die Füchse Berlin in der Handball-Champions-League vorzeitig und ohne Umweg über die Play-offs für das Viertelfinale qualifiziert. Der Hauptstadtklub profitierte dabei von Punktverlusten der Konkurrenz.
Der TVB Stuttgart kämpft beim Meister, den Füchsen Berlin, bis zum Schluss - obwohl sich das Team mit drei Roten Karten in 37 Minuten selbst schwächt.
SID
Die Füchse Berlin haben sich in der Handball-Champions-League wie Titelverteidiger SC Magdeburg vorzeitig ohne Umweg über die Play-offs direkt für das Viertelfinale qualifiziert.

Der deutsche Meister gewann beim rumänischen Topklub Dinamo Bukarest 27:21 (13:12) und ist in der Gruppe A durch die gleichzeitige 35:36-Niederlage des ungarischen Rivalen KC Veszprem bei KS Kielce vor den drei letzten Vorrundenspielen nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze zu verdrängen.

Handball: Füchse feiern achten Pflichtspielsieg in Folge

Durch ihren achten Pflichtspielsieg nacheinander gelang der Mannschaft von Trainer Nikolej Krickau auch die Wiedergutmachung für ihre bislang einzige Königsklassen-Niederlage der Saison Anfang Dezember beim norwegischen Außenseiter Kolstad HB (24:28). Berlins erfolgreichster Werfer war dabei in Rumänien einmal mehr Welthandballer Mathias Gidsel mit acht Treffern.

Das Viertelfinale wird am 29./30. April und 6./7. Mai ausgetragen. Das Final Four findet am 13. und 14. Juni in Köln statt.

Magdeburg hatte bereits 24 Stunden vor Berlin seine erneute Viertelfinalteilnahme perfekt gemacht. Der 37:30-Erfolg am Mittwoch gegen GOG Handbold beseitigte die letzten Zweifel am Sprung des Bundesliga-Spitzenreiters in die Runde der besten acht Mannschaften.

