Handball: BVB-Frauen in Playoffs der Champions League

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben trotz einer klaren Niederlage zum Gruppenabschluss die Viertelfinal-Playoffs der Champions League erreicht.
BVB-Frauen erreichen CL-Playoffs
Die BVB-Frauen verlieren, profitieren aber von einer Niederlage ihres norwegischen Rivalen.
Ziel erreicht: Der BVB bleibt dabei
© IMAGO/SID/Christian Heilwagen
Der Bundesliga-Tabellenführer unterlag beim ungarischen Titelverteidiger ETO Györ am Sonntag mit 28:39 (17:24) - der BVB schaffte es aber in die nächste Runde, da der Rivale Storhamar HE auch sein Spiel verlor.
Die jeweils ersten beiden der zwei Achtergruppen sind direkt ins Viertelfinale eingezogen, die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 6 müssen den Umweg über die Playoffs gehen. Diese werden im April gespielt, Gastgeber des Final-Four-Turniers Anfang Juni ist Budapest.