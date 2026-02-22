Handball: BVB-Frauen in Playoffs der Champions League

SID 22.02.2026 • 17:36 Uhr Die BVB-Frauen verlieren, profitieren aber von einer Niederlage ihres norwegischen Rivalen.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben trotz einer klaren Niederlage zum Gruppenabschluss die Viertelfinal-Playoffs der Champions League erreicht.

Der Bundesliga-Tabellenführer unterlag beim ungarischen Titelverteidiger ETO Györ am Sonntag mit 28:39 (17:24) - der BVB schaffte es aber in die nächste Runde, da der Rivale Storhamar HE auch sein Spiel verlor.