Zweite Königsklassen-Niederlage für Berlin

Der deutsche Handballmeister Füchse Berlin hat im Rennen um Platz eins in seiner Champions-League-Gruppe einen Rückschlag erlitten.
CL-Rückschlag für Füchse Berlin
Der Hauptstadt-Klub, der das Ticket für das Viertelfinale der Königsklasse bereits sicher hat, kassierte beim 31:33 (13:15) gegen das polnische Topteam KS Kielce die erste Pflichtspielniederlage nach zuvor neun Siegen in Serie und droht die Tabellenführung in Gruppe A zu verlieren.
Zehn Gidsel-Tore reichen nicht
Auch zehn Treffer von Welthandballer Mathias Gidsel konnten am Donnerstagabend die zweite Königsklassen-Pleite der Füchse in der laufenden Saison nicht verhindern. Die Polen, die vom neuen französischen Nationaltrainer Talant Duschebajew trainiert werden, erspielten sich frühzeitig eine Führung und profitierten von vielen technischen Fehlern der Gastgeber. Die Berliner kämpften sich in der Folge zwar zurück und lagen nach der Pause beim 30:29 (57.) noch vorn, doch Kielce hatte in einer spannenden Partie das bessere Ende für sich.
Das Viertelfinale wird am 29./30. April und 6./7. Mai ausgetragen. Das Final Four findet am 13. und 14. Juni in Köln statt. Die nächste Aufgabe in der Champions League führt das Berliner Team von Trainer Nicolej Krickau am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN und Dyn) zum dänischen Meister Aalborg Handbold, mit dem die Berliner um den Gruppensieg konkurrieren.