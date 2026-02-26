Zweite Königsklassen-Niederlage für Berlin

SID 26.02.2026 • 20:25 Uhr Mathias Gidsel und Co. unterlaufen gegen Kielce zu viele technische Fehler. Die Tabellenführung in Gruppe A ist in Gefahr.

Der deutsche Handballmeister Füchse Berlin hat im Rennen um Platz eins in seiner Champions-League-Gruppe einen Rückschlag erlitten.

Der Hauptstadt-Klub, der das Ticket für das Viertelfinale der Königsklasse bereits sicher hat, kassierte beim 31:33 (13:15) gegen das polnische Topteam KS Kielce die erste Pflichtspielniederlage nach zuvor neun Siegen in Serie und droht die Tabellenführung in Gruppe A zu verlieren.

Zehn Gidsel-Tore reichen nicht

Auch zehn Treffer von Welthandballer Mathias Gidsel konnten am Donnerstagabend die zweite Königsklassen-Pleite der Füchse in der laufenden Saison nicht verhindern. Die Polen, die vom neuen französischen Nationaltrainer Talant Duschebajew trainiert werden, erspielten sich frühzeitig eine Führung und profitierten von vielen technischen Fehlern der Gastgeber. Die Berliner kämpften sich in der Folge zwar zurück und lagen nach der Pause beim 30:29 (57.) noch vorn, doch Kielce hatte in einer spannenden Partie das bessere Ende für sich.