Champions League: Berlin verliert zum Vorrundenabschluss

Gruppensieg und Viertelfinalticket hatten die Füchse schon vor der Begegnung sicher. Ende April geht es mit dem Viertelfinale weiter.

Die Füchse Berlin haben zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League die dritte Niederlage im laufenden Wettbewerb kassiert. Dem französischen Spitzenklub HBC Nantes unterlag der deutsche Handballmeister mit 34:37 (14:15), hatte den Gruppensieg und das Viertelfinalticket aber schon vorher sicher.

Bester Werfer für die Berliner von Trainer Nicolej Krickau war der dänische Welthandballer Mathias Gidsel mit elf Toren, bei den Gästen überragte Thibaud Briet mit 13 Treffern. Die Füchse hatten sich bereits vergangene Woche mit dem 35:31-Auswärtssieg beim dänischen Meister Aalborg HB vorzeitig Platz eins in der Gruppe A gesichert.

Am Mittwoch hatte in der Gruppe B der ebenfalls direkt fürs Viertelfinale qualifizierte Titelverteidiger SC Magdeburg zum Abschluss 26:34 bei Paris Saint-Germain verloren. Der französische Meister muss in den Playoffs gegen KC Veszprem aus Ungarn ran, auf den Sieger warten im Viertelfinale die Berliner. Magdeburg bekommt es in der Runde der letzten acht entweder mit Pick Szeged aus Ungarn oder Industria Kielce (Polen) zu tun.