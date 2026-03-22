Champions League: BVB-Handballerinnen mit Niederlage

SID 22.03.2026 • 16:14 Uhr Im Playoff-Hinspiel verliert die Mannschaft um Alina Grijseels gegen einen ungarischen Spitzenklub.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben eine gute Ausgangsposition in den Playoffs der Champions League verpasst. Im Hinspiel der Zwischenrunde unterlagen die frisch gebackenen DHB-Pokalsiegerinnen dem ungarischen Spitzenklub Ferencvaros Budapest 25:31 (10:13). Das Rückspiel steigt am 28. März.

Für die Nationalspielerinnen Alina Grijseels, Lisa Antl und Sarah Wachter geht es um den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse. Der BVB schloss die Gruppenphase auf Platz sechs ab und erreichte damit das von Trainer Henk Groener gesetzte Ziel „Playoff-Qualifikation“. Das ungarische Team, zu dem auch DHB-Rückraumspielerin Emily Vogel gehört, beendete die Gruppenphase in der Gruppe B auf Rang drei.