Champions League: BVB-Handballerinnen mit Niederlage

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben eine gute Ausgangsposition in den Playoffs der Champions League verpasst. Im Hinspiel der Zwischenrunde unterlagen die frisch gebackenen DHB-Pokalsiegerinnen dem ungarischen Spitzenklub Ferencvaros Budapest 25:31 (10:13). Das Rückspiel steigt am 28. März.
BVB-Handballerinnen mit Niederlage
Im Playoff-Hinspiel verliert die Mannschaft um Alina Grijseels gegen einen ungarischen Spitzenklub.
Alina Grijseels
© IMAGO/speedshot/SID/speedshot
Für die Nationalspielerinnen Alina Grijseels, Lisa Antl und Sarah Wachter geht es um den Einzug ins Viertelfinale der Königsklasse. Der BVB schloss die Gruppenphase auf Platz sechs ab und erreichte damit das von Trainer Henk Groener gesetzte Ziel „Playoff-Qualifikation“. Das ungarische Team, zu dem auch DHB-Rückraumspielerin Emily Vogel gehört, beendete die Gruppenphase in der Gruppe B auf Rang drei.
Vor einer Woche hatte Dortmund seine 30 Jahre andauernde Durststrecke beendet und sich den zweiten Triumph im DHB-Pokal nach 1997 gesichert. In der Bundesliga führen die BVB-Frauen die Tabelle an.