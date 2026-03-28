Champions League: Dortmunder Handballerinnen ausgeschieden

SID 28.03.2026 • 18:27 Uhr Die Niederlage aus dem Hinspiel wiegt zu schwer, den BVB ereilt das Aus in der Zwischenrunde.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund sind in der Zwischenrunde der Champions League ausgeschieden. Der BVB erkämpfte sich beim ungarischen Spitzenklub Ferencvaros Budapest ein achtbares 27:27 (12:12), das aufgrund der Hinspiel-Niederlage in der eigenen Halle (25:31) nicht genügte. Die Königsklasse geht somit ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase.