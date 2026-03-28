Champions League: Dortmunder Handballerinnen ausgeschieden

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund sind in der Zwischenrunde der Champions League ausgeschieden. Der BVB erkämpfte sich beim ungarischen Spitzenklub Ferencvaros Budapest ein achtbares 27:27 (12:12), das aufgrund der Hinspiel-Niederlage in der eigenen Halle (25:31) nicht genügte. Die Königsklasse geht somit ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase.
BVB-Handballerinnen ausgeschieden
Die Niederlage aus dem Hinspiel wiegt zu schwer, den BVB ereilt das Aus in der Zwischenrunde.
Aus in der Zwischenrunde für Alina Grijseels
© IMAGO/SID/Philipp Stevens
Alina Grijseels war mit acht Toren die beste Werferin bei Dortmund. Bei den Ungarinnen überzeugte vor allem Petra Simon mit neun Toren. In der Zwischenrunde werden die Gegner für die im Viertelfinale gesetzten Teams ermittelt. Budapest trifft dort nun auf Metz HB.