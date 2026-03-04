Füchse glänzen im Spitzenspiel - beeindruckender Teilerfolg in der Champions League

SID 04.03.2026 • 20:26 Uhr Die Füchse Berlin landen einen beeindruckenden Erfolg beim dänischen Spitzenteam Aalborg HB. Mathias Gidsel überzeugt erneut.

Die Füchse Berlin haben dank einer Glanzleistung im Spitzenspiel einen beeindruckenden Teilerfolg in der Champions League eingefahren.

Durch den 35:31 (16:15)-Auswärtssieg beim dänischen Topteam Aalborg HB steht der deutsche Handballmeister schon zwei Spieltage vor Ende der Vorrunde als Gruppensieger fest.

Handball: Gidsel und Milosavljev überzeugen

Bester Werfer der Füchse war Starspieler Mathias Gidsel, der achtmal traf - Dejan Milosavljev glänzte im Tor mit 17 Paraden.

In der Achtergruppe waren beide Teams schon vor dem Anwurf für das Viertelfinale qualifiziert gewesen. Dennoch entwickelte sich vor vollem Haus in Aalborg eine Partie auf hohem Niveau.

Nationalspieler Juri Knorr kam aufseiten der Dänen nur in der zweiten Hälfte zum Einsatz - ihm gelang bei vier Versuchen ein Treffer.