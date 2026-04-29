Klarer Hinspielsieg: Magdeburg hat Final Four in Sichtweite

SID 29.04.2026 • 20:28 Uhr Der Bundesliga-Spitzenreiter legt in der Königsklasse deutlich vor.

Final Four in Sichtweite: Der SC Magdeburg hat beste Chancen auf den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Die Handballer um Coach Bennet Wiegert gewannen ihr Viertelfinal-Hinspiel in Ungarn bei Pick Szeged am Mittwoch mit 35:28 (15:14) und können am Donnerstag kommender Woche ihr Ticket für das Highlight-Event am 13. und 14. Juni in Köln lösen.

Albin Lagergren und Gisli Kristjansson mit jeweils sieben Toren waren die erfolgreichsten Werfer für den designierten deutschen Meister, der von Beginn an seine Ambitionen auf ein Weiterkommen unterstrich. Das wollen auch die Füchse Berlin, die am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN und Dyn) bei Ungarns Tabellenführer Veszprem HC ebenfalls vorlegen können.