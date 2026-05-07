Bei Handball-Krimi: Gidsel feiert besondere Premiere

SID 07.05.2026 • 05:40 Uhr Mit dem ersten Siebenmeter seiner Karriere wirft Mathias Gidsel die Berliner ins Final Four. Dazu stellt er einen Torrekord auf.

Mathias Gidsel sank auf die Knie, bevor er unter einer Jubeltraube begraben wurde. „Ich habe in meiner gesamten Karriere noch nie einen Siebenmeter bekommen. Das war mein erster und dazu noch ein entscheidender“, sagte der Welthandballer, nachdem er die Füchse Berlin in einem packenden Handball-Krimi ins Final Four der Champions League geworfen hatte.

Und nicht nur das: Beim 35:33 (31:30, 17:15) nach Siebenmeterwerfen gegen Veszprem HC aus Ungarn konnte der Däne zudem einen weiteren Rekord bejubeln. Mit nunmehr 144 Turniertreffern überbot er am Mittwochabend die alte Bestmarke seines Landsmanns Mikkel Hansen, der in der Saison 2015/16 141 Königsklassen-Treffer für Paris Saint-Germain erzielt hatte.

Gidsel: „Diese Spiele waren eine fantastische Werbung für den Handball“

„Natürlich bin ich stolz darauf, dass wir weitergekommen sind, aber ich bin auch sehr stolz darauf, Teil dieser beiden Spiele gewesen zu sein“, sagte Gidsel nach seinem entscheidenden Siebenmeter erleichtert. Das Viertelfinal-Hinspiel hatten die Füchse in Ungarn 34:35 verloren, auch in Berlin entwickelte sich ein Thriller. „Diese beiden Spiele waren eine fantastische Werbung für den Handball“, sagte Gidsel. Veszprem sei eine „unglaubliche Mannschaft, und beide Teams hätten es verdient, in Köln dabei zu sein“.

Und auch der Gegner schwärmte. „Zwei solche Spiele zu erleben – genau dafür sind wir Sportler“, sagte Veszprems Mittelblocker Yehia Elderaa: „Am Ende ist es die Schattenseite des Sports, dass ein Team ausscheiden muss.“