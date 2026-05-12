Handball: Deutsches Champions-League-Duell beim Final Four

SID 12.05.2026 • 15:26 Uhr Titelverteidiger Magdeburg bekommt es in der Neuauflage des Champions-League-Finals von 2025 mit Berlin zu tun. Juri Knorr trifft mit Aalborg auf Barcelona.

Deutsches Duell im Halbfinale der Handball-Champions-League: Der Titelverteidiger SC Magdeburg bekommt es im ersten Spiel des Final Four der Königsklasse mit den Füchsen Berlin zu tun.

In der zweiten Partie trifft Aalborg HB aus Dänemark mit Nationalspieler Juri Knorr auf den spanischen Spitzenklub FC Barcelona. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien.

Magdeburg drängt auf Titelverteidigung

Das Finalturnier des wichtigsten europäischen Wettbewerbs findet am 13. und 14. Juni in Köln statt. Im Vorjahr hatte sich Magdeburg im Finale gegen Berlin durchgesetzt (32:26), nun kommt es bereits im Halbfinale zur Neuauflage des Endspiels. „Lasst und den Titel noch einmal holen“, sagte SCM-Torwart Sergey Hernandez zuletzt.

„Das wird ein spannendes Spiel. Alles sind starke Mannschaften – da wäre jeder Klub ein hartes Los gewesen. So ist es ein Team, das wir sehr gut kennen und das eine starke Saison gespielt hat“, sagte Magdeburgs Kapitän Christian O’Sullivan über das Duell mit den Füchsen: „Das wird eine große Herausforderung. Aber ich freue mich auf dieses Wochenende. Wir waren schon ein paar Mal in Köln und wollen dort wieder erfolgreich sein.“

SCM und Barca laut Krickau „kleine Favoriten“

Berlins Trainer Nicolej Krickau betonte, dass der „Halbfinal-Gegner am Ende eigentlich nicht entscheidend“ sei. „Es sind vier Mannschaften, die den Titel gewinnen können. Magdeburg und Barca haben schon einmal gewonnen und sind deshalb vielleicht kleine Favoriten“, sagte er: „Aber am Ende müssen wir auch den SCM schlagen, wenn wir gewinnen wollen. Darauf werden wir uns so gut wie möglich vorbereiten.“