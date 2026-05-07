Machtdemonstration! Nächster deutscher Handball-Coup

SID 07.05.2026 • 20:29 Uhr Den Füchsen Berlin folgt auch der SC Magdeburg ins Final Four Champions League.

Die Handballer des SC Magdeburg haben in der Champions League die Titelverteidigung ins Visier genommen und sind den Füchsen Berlin ins Final Four gefolgt. Nach dem deutlichen Erfolg im Hinspiel gegen Pick Szeged (35:28) gab sich das Team von Trainer Bennet Wiegert auch im Viertelfinal-Rückspiel keine Blöße und siegte 45:37 (23:19). Der SCM träumt somit vom vierten Titel im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb.

Am Donnerstagabend war das Weiterkommen nie in Gefahr. Vor heimischer Kulisse lieferte Magdeburg eine Offensivshow, Omar Ingi Magnusson wurde mit acht Treffern bester Werfer. „Solch einen Sieg in der Champions League zu haben, ist nicht einfach“, sagte Rückraumspieler Manuel Zehnder. Nach Köln zu fahren sei „ein sehr schönes Gefühl“.

Die Füchse hatten am Mittwochabend in einem packenden Krimi gegen Veszprem HC aus Ungarn mit 35:33 (31:30, 17:15) nach Siebenmeterwerfen das Ticket für das Finalturnier in Köln gebucht. Beim Showdown am 13. und 14. Juni in der Lanxess Arena sind zudem der spanische Spitzenklub FC Barcelona und Aalborg HB aus Dänemark mit Nationalspieler Juri Knorr dabei.

Berlin und Magdeburg im Final Four

Die Halbfinal-Paarungen werden am Freitag (11 Uhr) ausgelost. Im Vorjahr hatte Magdeburg die Füchse im Endspiel besiegt und den dritten Titel nach 2002 und 2023 geholt. Nun winkt die Titelverteidigung, das gelang noch keiner deutschen Mannschaft.