Füchse-Gegner steht fest! Knorr-Team verliert dramatisch

Johannes Vehren 13.06.2026 • 20:38 Uhr Der deutsche Nationalspieler Juri Knorr verliert mit Aalborg HB das Halbfinale des Champions-League-Final-4 gegen den FC Barcelona. Die Füchse Berlin warten im Finale auf die Katalanen.

Juri Knorr ist beim Final-4 in Köln mit Aalborg HB dramatisch am Champions-League-Finale vorbeigeschrammt. Gegen den FC Barcelona gab es am Samstagabend eine 32:37-Niederlage nach Verlängerung.

„Es ist sehr schade. Wir machen nicht unser bestes Spiel, aber kommen trotzdem dahin, dass wir mit dem letzten Wurf das Spiel gewinnen können“, sagte Knorr enttäuscht bei Dyn und fügte hinzu: „Dann waren es nicht unsere besten zehn Minuten. Es hat nur ganz wenig gefehlt, sonst hätten wir es geschafft. Ich ärgere mich, dass ich nach der ersten Halbzeit nicht zurückfahren und ein, zwei Würfe gegen ein 1:1 eintausche und nicht so schnell abschließe.“

Knorr glaubte an das Comeback

Die Katalanen diktierten fast die ganze Spielzeit die Partie, doch in der Schlussphase gelang Aalborg eine Aufholjagd. Zwischenzeitlich lag das Team von DHB-Spielmacher Knorr mit fünf Treffern zurück.

„Wir waren überrascht, dass wir in der ersten Halbzeit nicht so gut hereingekommen sind. Ich war mir die ganze Zeit sicher, dass wir nochmal herankommen werden, aber dann haben wir am Ende eine blöde Phase, die die Partie entscheidet“, sagte Knorr bei Dazn.

Aalborg nutzt Siegeschance nicht

90 Sekunden vor dem Ende glichen die Dänen zum 28:28 aus und stellten damit die Partie auf den Kopf. Beim folgenden Angriff warf Barca dann den Ball weg, woraufhin Aalborg die Chance auf das Finale mit der letzten Aktion des Spiels hatte.

Jedoch kam es zu einem Offensivfoul, wodurch doch noch einmal Barcelona den Ball bekam. Der anschließende Tempogegenstoß wurde dann aber zurückgepfiffen, weshalb es in die Verlängerung ging.

„Du hast 20 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den Ball. Das ist keine Erfahrungssache. Sie hätten ins Finale einziehen können, aber sie haben die Chance nicht genutzt“, haderte Dyn-Experte Stefan Kretzschmar mit der Entscheidungsfindung der Aalborger bei ihrem letzten Angriff in der regulären Spielzeit.

Knorr-Team verliert die Nerven

In der Verlängerung verlor Aalborg die Nerven, denn die Dänen kassierten einen 0:4-Lauf, bei welchem sie zweimal den Ball wegwarfen. „Das 7 gegen 6 hat uns geholfen, zurückzukommen, aber deswegen haben wir dann das Spiel verloren“, meinte Knorr bei Dazn. Barca hingegen spielte seine Erfahrung aus und feierte letztlich den Finaleinzug.