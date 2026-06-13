Handball: Final Four mit SC Magdeburg vs. Füchse Berlin heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 13.06.2026 • 12:00 Uhr Beim Final Four der EHF Champions League kommt es am Samstagnachmittag zu einem deutschen Duell im Halbfinale. Gelingt den Füchsen gegen Magdeburg die Revanche für die Final-Niederlage im letzten Jahr?

Zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin entscheidet sich am Samstagnachmittag (15 Uhr im LIVETICKER), wer beim Final Four der EHF Champions League in Köln ins Endspiel einzieht.

Die letzten beiden Duelle in der Bundesliga konnte der SCM für sich entscheiden. Auch das CL-Finale im vergangenen Jahr entschieden die Magdeburger gegen die Füchse mit 32:26 für sich.

Handball, Final Four: So können Sie SC Magdeburg vs. Füchse Berlin in der Champions League live verfolgen

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„Letztes Jahr hat kaum einer mit uns gerechnet und dann haben wir trotzdem gewonnen“, erinnerte sich Magdeburgs Felix Claar: „Das war absolut magisch. Es jetzt bei den vielen guten Teams in Europa wieder ins Finalwochenende zu schaffen, ist fantastisch.“

SCM-Trainer Bennet Wiegert ist nach den Triumphen 2002, 2023 und 2025 voller Vorfreude: „Wir freuen uns auf das Wochenende und auf die besondere Atmosphäre in Köln. Dort wieder um etwas spielen zu können, ist nicht selbstverständlich.“

Er weiß: „Jede Mannschaft wird ihre Chance suchen. Wir können mit einem gewissen Selbstbewusstsein, das wir uns über die Saison aufgebaut haben, in die Spiele gehen. Doch wir wissen, dass es nicht einfach wird.“

Füchse-Coach Nicolej Krickau sprach von einem „Highlight für jeden Handballer, in Köln sein zu dürfen. Jetzt haben wir dieselbe Möglichkeit wie die anderen drei Mannschaften. Ich denke, dass es ein enges Final Four wird, alle vier Mannschaften haben das Recht, davon zu träumen, am Ende ganz oben zu stehen, das können wir auch“.

Er ergänzte: „Deswegen sind wir im Moment tief in unserer Vorbereitung und freuen uns auf das Halbfinale gegen Magdeburg. Das ist natürlich eine große Aufgabe, aber wir wissen, dass wir die Aufgabe an einem richtigen Tag lösen können. Ganz viel muss klappen, das wissen wir.“