Nach dem Comeback-Sieg am vergangenen Spieltag in der Königsklasse machten die Handballerinnen des BVB es diesmal weniger spannend.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben ihren zweiten Sieg in der Champions League gefeiert. Der deutsche Vizemeister setzte sich am vierten Spieltag nach einer weitestgehend konzentrierten Leistung beim norwegischen Meister Sola HK mit 32:27 (20:15) durch.

In der Gruppe A liegt die Mannschaft von Trainer Kay Rothenpieler mit zwei Siegen aus vier Spielen weiter auf Tabellenrang fünf.

BVB in der Liga noch makellos

Einiges Selbstvertrauen hatten die Dortmunderinnen, in der Liga nach vier Spieltagen bisher noch makellos, bereits beim letzten Duell in der Königsklasse gesammelt, als gegen CMS Bukarest ein Neun-Tore-Rückstand noch in ein 35:32 gedreht wurde. In Norwegen wackelte der BVB am Sonntagnachmittag diesmal jedoch nur kurz.

Nach ausgeglichenem Beginn setzten sich die Dortmunderinnen bis zum Ende der ersten Halbzeit mit fünf Toren ab. Die kurze Schwächephase im zweiten Durchgang, als den Gastgeberinnen der Anschluss gelang, überstand die Mannschaft. In der Folge wurde der Vorsprung wieder deutlicher. Beste Werferin der Partie war die starke Nationalspielerin Alina Grijseels mit zehn Toren.