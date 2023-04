Ärger beim Final Four: Flensburg-Coach schießt gegen Fans - "Unfassbar respektlos"

Nach der klaren Niederlage gegen die Rhein-Neckar Löwen im Final Four des DHB-Pokals kocht die Stimmung über: Die Flensburg-Anhänger nehmen die Mannschaft in die Pflicht, was wiederum Trainer Machulla mächtig auf die Palme bringt.

„Wenn Einzelne meinen Spielern vorwerfen, nicht alles zu tun und dass sie Herz und Leidenschaft für diesen Verein zeigen sollen, dann macht mich das wütend“, wütete Machulla nach dem 31:38 am Samstag in Köln.

„Unfassbar respektlos“ - Trainer watscht Fans ab

"An unsere Grenzen gestoßen": Premiere bei Final Four

"An unsere Grenzen gestoßen": Premiere bei Final Four

Knorr überragt: Magbeburg oder Lemgo als Gegner?

Juri Knorr war am Samstag vor knapp 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Lanxess Arena mit zehn Treffern der beste Schütze für die Rhein-Neckar Löwen von Trainer Sebastian Hinze, die in der Bundesliga zuletzt vier Mal in Folge verloren hatte.