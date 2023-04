Final Four LIVE: Rhein-Neckar Löwen - SC Magdeburg, DHB-Pokal-Finale im Liveticker

Im DHB-Pokalfinale wollen die Rhein-Neckar Löwen nach der SG Flensburg-Handewitt nun auch den deutschen Meister SC Magdeburg knacken. Ab 15.40 Uhr geht es für Juri Knorr und Co. um den zweiten Triumph der Klubgeschichte im DHB-Pokal.

Dass die Mannheimer in dieser Saison nach dem Titel greifen können, war so nicht zu erwarten - wenn man den Akteuren glauben darf. „Niemand hat mit uns gerechnet“, beschrieb Knorr bei Sky nach dem Finaleinzug die Situation und fügte hinzu: „Wir haben die letzten Wochen unsere Köpfe hängen lassen und unser Selbstvertrauen verloren. Keine Ahnung, woran das liegt, so ist es manchmal im Sport.“