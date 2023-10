DHB-Pokal: Kiel-Bezwinger Wetzlar gegen Magdeburg

Die Kiel-Bezwinger der HSG Wetzlar bekommen es im Achtelfinale des DHB-Pokals mit dem nächsten hochkarätigen Gegner zu tun. Der Bundesligist muss am 12./13. Dezember bei Champions-League-Sieger SC Magdeburg antreten. Das ergab die Auslosung am Montag in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels zwischen dem ThSV Eisenach und den Rhein-Neckar Löwen durch Nationaltorhüterin Dinah Eckerle.