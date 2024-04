Pokal-Spektakel! Flensburg zwingt Berlin in die Knie

Die Norddeutschen mit DHB-Kapitän Johannes Golla bezwangen am Sonntag vor 19.750 Zuschauern in Köln Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin mit 31:28 (15:19). Durch den Erfolg steigt Flensburg in der kommenden Pokalsaison erst im Achtelfinale ein, zudem sicherte sich die Mannschaft ein Preisgeld in Höhe von 120.000 Euro.