DHB-Pokal, Finale: SC Magdeburg - MT Melsungen LIVE im TV, Stream und Ticker

Das Duell mit der SG Flensburg-Handewitt gewannen die Hessen mit 33:28 (16:11) klar und halten somit den Titeltraum am Leben. Das Endspiel gegen den SCM steigt am Sonntag um 15.35 Uhr.

Zuvor stehen sich im Spiel um Platz drei (12.45 Uhr) die Füchse und Flensburg gegenüber. Auch diese Partie aus sportlicher Sicht reizvoll, denn der Sieger des Duells startet in der kommenden Saison wie die Finalisten erst eine Runde später in die Pokalsaison.

So können Sie das DHB-Pokal-Finale live verfolgen:

"Traum in Erfüllung gegangen": Hernandez glänzt in Köln

"Traum in Erfüllung gegangen": Hernandez glänzt in Köln

Genau eine Woche nach dem 25:25 in der Liga dominierte Melsungen das Halbfinale, nach etwas mehr als einer Viertelstunde lag das Team mit 10:5 deutlich in Führung (16.). Die Flensburger um DHB-Kapitän Johannes Golla fanden nicht den gewünschten Zugriff auf die Partie und so wahrte der Tabellenfünfte der Bundesliga seinen Vorsprung bis zum Abpfiff.