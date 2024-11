DHB-Pokal: Kracher im Viertelfinale - Zweitligist im Final Four

Die SG Flensburg-Handewitt muss derweil im Kracher gegen die MT Melsungen antreten. Nationalspielerin Xenia Smits loste in Heidelberg im Anschluss der Partie der Rhein-Neckar Löwen gegen die Füchse Berlin (30:29) den Gastgebern den ThsV Eisenach als nächsten Gegner zu. In der Liga hatten die Löwen zuletzt mit 32:36 das Nachsehen gehabt.

Ein Zweitligist sicher im Final Four

Die Viertelfinal-Partien werden am 18./19. Dezember ausgetragen. Das Final Four findet dann am 12. und 13. April 2025 in Köln statt.