DHB-Pokal: Löwen vs. Füchse Berlin heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 14.11.2024 • 17:25 Uhr Im Achtelfinale des DHB-Pokals treffen mit den Rhein-Neckar Löwen und den Füchsen Berlin zwei Schwergewichte aufeinander. Nach dem letzten Aufeinandertreffen scheinen die Füchse im Vorteil zu sein, jedoch haben die Löwen womöglich ein entscheidendes Ass im Ärmel.

Der DHB-Pokal geht so langsam in die heiße Phase. In der Runde der letzten 16 kommt es zu einigen prominenten Duellen. Bereits am Mittwoch scheiterte Titelverteidiger Magdeburg in einem echten Krimi mit 28:29 am THW Kiel. Mit der Partie Rhein-Necker Löwen gegen Füchse Berlin wartet am Donnerstag ein weiterer Kracher.

Die Berliner gehen als Tabellen-Vierter der Handball-Bundesliga leicht favorisiert ins Duell mit dem Tabellen-Neunten und haben das letzte Aufeinandertreffen mit 34:27 für sich entschieden. Die Löwen können jedoch auf den Heim-Vorteil bauen und sich womöglich über einen prominenten Rückkehrer freuen. Der deutsche Handball-Star und Spielmacher Juri Knorr soll nach seiner Verletzung vor einem Comeback stehen.

Rhein-Necker Löwen - Füchse Berlin: DHB-Pokal-Achtelfinale heute live im TV und Stream

Die Achtelfinal-Partie zwischen den Rhein-Necker Löwen und Füchse Berlin findet am Donnerstag, 14. November, in Heidelberg statt. Dort tragen die Löwen, die in der Bundesliga in Mannheim spielen, im DHB-Pokal ihre Heimspiele aus. Der Anpfiff erfolgt um 20 Uhr.

TV: -

Stream: Dyn

Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

Das DHB-Pokal-Match zwischen den Rhein-Necker Löwen und den Füchsen Berlin wird live und in voller Länge vom kostenpflichtigen Streaming-Dienst Dyn gezeigt. Im Free-TV ist der Handball-Kracher hingegen nicht zu sehen.

Rhein-Necker Löwen hoffen auf Knorr-Rückkehr

Die Rhein-Necker Löwen haben aktuell mit der Form zu kämpfen und in der Handball-Bundesliga gegen Lemgo-Lippe (31:34) und Eisenach (32:36) zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Daher befindet sich das Team nur noch auf Rang neun in der Tabelle. Für neuen Schwung könnte jedoch Juri Knorr sorgen. Der Spielmacher soll nach dem Bruch seines linken Daumens vor einem Comeback stehen. Allerdings kann der 24-Jährige wohl nur auf einen kurzen Einsatz hoffen.

Torhüter David Späth sieht seine Löwen in der Außenseiter-Rolle, möchte jedoch nicht tiefstapeln, sondern selbstbewusst in die Partie gehen. „Natürlich sind wir jetzt der Underdog, vor allem nach dem Spiel vor ein paar Wochen, aber das soll uns egal sein. Wir gehen in jedes Spiel rein und wollen es gewinnen. Wir müssen alles geben und werden das am Donnerstag auch machen“, kündigte er in der Löwen-Vorschau an.

DHB-Pokal: Füchse-Coach sieht einige Fragezeichen

Für die Füchse läuft aktuell eigentlich alles nach Plan. Der Hauptstadt-Klub ist in der Bundesliga auf Rang vier zu finden und hat das letzte Duell mit den Löwen klar gewonnen. In Euphorie wollte Trainer Jaron Siewert vor dem Spiel aber nicht verfallen. „Obwohl wir bereits gegen die Löwen gespielt haben in dieser Saison, sind da einige Fragezeichen für uns: Sind ihre angeschlagenen Spieler wieder einsatzfähig? Spielt Juri Knorr oder nicht? Es macht für ihren Angriff einen wesentlichen Unterschied, ob er mitspielen kann“, blickt Siewert im Rahmen der PK ins Ungewisse.

Vom jüngsten 34:27-Sieg gegen die Löwen könne man sich nichts kaufen. „Uns ist aber allen bewusst, dass es zum einen Pokal ist, und zum anderen bei 0:0 startet. Zudem ist es eine Auswärtspartie. In einem K.-o.-Spiel zählt nur ein Sieg, nur das Weiterkommen in die nächste Runde“, verdeutlichte er.

Spiele im Achtelfinale des DHB-Pokals im Überblick

Ergebnisse vom Mittwoch, 13.11.2024:

TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt: 26:33

HC Empor Rostock - HBW Balingen-Weilstetten: 28:36

TuSEM Essen - MT Melsungen 27:32

ThSV Eisenach - SC DHfK Leipzig 30:24

HSC 2000 Coburg - TBV Lemgo Lippe: 29:28

THW Kiel - SC Magdeburg: 29:28

Spiele am Donnerstag, 14.11.2024:

19:00 Uhr: VfL Gummersbach - Bergischer HC