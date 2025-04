Knorr und Löwen bezwungen: Kiel erreicht Pokalfinale

Die THW Kiel setzt sich in einem echten Pokal-Krimi gegen die Rhein-Neckar Löwen durch. Andreas Wolff wächst dabei in der entscheidenden Phase über sich hinaus - Juri Knorr ist einer der Leidtragenden.

Die Nerven bewahrt, der Titel ganz nah: Der THW Kiel hat in einem Overtime-Krimi das Endspiel des DHB-Pokals erreicht.

Am Sonntag (ab 15.35 Uhr im SPORT1-LIVETICKER ) greift der Rekordsieger nach seinem 13. Pokal-Triumph.

Gegner im Kampf um den Thron ist entweder die MT Melsungen oder Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten, die am Abend (ab 19 Uhr im SPORT1-LIVETICKER ) das zweite Endspiel-Ticket ausspielen.

DHB-Pokal: Knorr verzweifelt an Wolff

Emil Wernsdorf Madsen war am Samstag vor knapp 20.000 Zuschauern in der Lanxess Arena mit elf Treffern der beste Schütze für die Kieler, dazu agierte Nationaltorhüter Andreas Wolff in der Crunchtime mit zwei parierten Siebenmetern gegen Knorr spielentscheidend.