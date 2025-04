"Niveau eines Oberligaspiels": Knorr kritisiert Videobeweis und Schiedsrichter

Handball-Nationalspieler Juri Knorr kritisiert nach dem Final Four des DHB-Pokals die Leistung der Schiedsrichter. Deutlich wird der Spielmacher auch mit Blick auf den Videobeweis.

Nach dem enttäuschenden Pokal-Wochenende der Rhein-Neckar Löwen hat Spielmacher Juri Knorr einige Umstände beim Final Four in Köln scharf kritisiert.

Bei Instagram leitete der Nationalspieler mit den Worten „An uns Handballfans“ seine Kritik an „der Leistung der Schiedsrichter und der Verwendung des Videobeweises“ ein und stellte zunächst klar: „Über Fehlentscheidung kann und wird man immer diskutieren. Es ist unmöglich, im Bruchteil einer Sekunde, unter dem äußeren Druck, dem alle Beteiligten ausgesetzt sind, immer richtige Entscheidungen zu treffen.“

Allerdings prangerte Knorr an, dass die Schiedsrichter ihre Aufgabe, „die Spieler vor Verletzungen zu schützen“ im Spiel um Platz drei gegen den Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten nicht erfüllt hätten.

Zweimal hatten sich die Rhein-Neckar Löwen im Final Four mit 31:32 geschlagen geben müssen. Zunächst im Halbfinale gegen den THW Kiel , dann am Sonntag gegen Balingen.

Knorr kritisiert die Schiedsrichter-Leistung

Knorr begründete seine Referee-Kritik damit, „dass die Schiedsrichter von Beginn an eine Linie gepfiffen haben, die einen großen Spielraum für Fouls sowie eine insgesamt sehr aufgeheizte, aggressive Grundstimmung begünstigte“.

Der 24-Jährige betonte: „Sie haben die Aufgabe und auch die Verantwortung, einzugreifen, wenn die Grenze zum gefährlichen Spiel überschritten wird und es gilt, die Gesundheit der Spieler zu schützen. Wenn die Schiedsrichter dieser Aufgabe nicht nachkommen, erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit für gefährliche Situationen und nehmen Verletzungen zumindest teilweise in Kauf.“

Beispielhaft für diese Situation führte Knorr eine Szene aus der 25. Spielminute an, in der ihm bei einem Durchbruch in den Wurfarm gegriffen wurde. Eine Aktion, die nur zwei Minuten für seinen Gegenspieler nach sich zog.