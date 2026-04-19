DHB-Pokal: Magdeburg verpasst auch Platz drei

SID 19.04.2026 • 14:22 Uhr Einen Tag nach dem überraschenden Halbfinal-Aus setzt es die nächste Niederlage für den SCM. Zwei Titelchancen bleiben.

Der SC Magdeburg hat nach dem überraschenden Halbfinal-Aus im DHB-Pokal auch den Trostpreis verpasst. 16 Stunden nach der Pleite im Siebenmeter-Krimi gegen den Bergischen HC unterlag der Champions-League-Sieger dem TBV Lemgo Lippe im Spiel um Platz drei mit 31:35 (15:16). Zudem vergaben die Magdeburger die Chance, in der kommenden Saison erst im Achtelfinale in den Pokal-Wettbewerb einzusteigen.

Tim Suton (8 Tore) überzeugte als bester Werfer. Zudem glänzte Torhüter Constantin Möstl mit 17 Paraden für die Lemgoer, die am Vortag gegen die Füchse Berlin das Nachsehen gehabt hatten. Das Finale zwischen dem Meister und Bundesliga-Aufsteiger BHC steigt Sonntagnachmittag (15.45 Uhr/ARD und Dyn).

Handball: Magdeburg kann noch zwei Titel holen

Dem Magdeburger Team von Trainer Bennet Wiegert bleiben nun noch zwei Titelchancen. In der Bundesliga ist dem SCM die Meisterschaft angesichts von sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger SG Flensburg-Handewitt kaum noch zu nehmen.