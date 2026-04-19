"Ungewohnt": Glasboden sorgt im DHB-Pokal für Gesprächsstoff

SID 19.04.2026 • 06:43 Uhr Die Spieler berichten nach dem Pokal-Halbfinale von ungewohnten Spielbedingungen auf der LED-Fläche.

„Härter als normal“, „ein bisschen komisch“ und überraschend „warm“: Der mobile Glasboden hat beim Final Four um den DHB-Pokal in Köln unterschiedliche Reaktionen der Spieler hervorgerufen.

„Ungewohnt, anfangs ein bisschen, ja rutschig ist übertrieben, aber in der ersten Aktion, in den Richtungswechseln doch ein bisschen komisch“, sagte Nationalspieler Nils Lichtlein von den Füchsen Berlin nach dem 39:36 (20:16) im Halbfinale gegen den TBV Lemgo Lippe über die Eindrücke von der LED-Spielfläche in der Lanxess Arena. Der 23-Jährige beschrieb den Boden zudem als auffällig warm: „Ich weiß nicht wieso, das fragst du den Falschen, aber er war warm.“

Das bestätigte auch Fynn Hangstein vom Bergischen HC. „Ja, das hat man schon gemerkt“, sagte der Rückraumspieler: „Aber ich finde das Ding super.“ Einen großen Unterschied habe der Untergrund für ihn nicht gemacht. „Ich glaube, es ist auch für die Zuschauer wahnsinnig geil, so einen Glasboden zu haben, wo man solche Spektakel dann sehen kann“, sagte er.

DHB-Pokal: Gidsel lobt Glasboden

Welthandballer Mathias Gidsel gefiel der neue Boden ebenfalls. „Ich finde, das war super. Das war natürlich ein bisschen besonders, wie der erste Dreher war, wie die ersten paar Schritte waren. Und du hast Grip unter deinen Schuhen“, sagte der dänische Welt- und Europameister und sprach trotz der Umstellung von einem „schönen Erlebnis“. Der Boden sei „ein bisschen härter als normal“, aber „super für die Werbung, für Handball, super für die Fans“.