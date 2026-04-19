„Wer ist Berlin?“: BHC plant Sensation – Gidsel will Premiere

SID 19.04.2026 • 06:49 Uhr Im Endspiel des Final Four um den DHB-Pokal kommt es am Sonntag zum Duell Klein gegen Groß.

Nach dem berauschenden Handball-Krimi gegen den SC Magdeburg wittert der Bergische HC beim Final Four die ganz große Pokalsensation. „Jetzt wartet Berlin, ja, aber wer ist Berlin?“, sagte der euphorisierte Johannes Wasielewski nach dem überraschenden 4:3 (27:27, 22:22, 11:11) im Siebenmeterwerfen des Halbfinals um den DHB-Pokal: „Alles ist möglich. Hat man doch gesehen heute, oder nicht?“ Am Sonntag kommt es zum Duell gegen Meister Füchse Berlin – der Traum vom ersten Pokalsieg lebt.

Dass der BHC trotz Abstiegssorgen nicht zu unterschätzen ist, hatte der Liga-15. am Samstagabend mit einem immensen Abwehrfight bewiesen. „Wir hätten es vielleicht früher klar machen können, aber mit Siebenmeterwerfen, ey Leute. Mehr Spannung geht nicht. Und ein geileres Gefühl gibt es nicht, dann die beste Mannschaft der Welt zu schlagen“, sagte Wasielewski: „Ich freue mich jetzt ehrlich gesagt auf ein Bierchen heute und dann Regeneration, Regeneration. Es ist noch nicht zu Ende.“

Für die Erholung bleibt kaum Zeit, ab 15.45 Uhr (ARD und Dyn) geht es dann gegen Berlin und Welthandballer Mathias Gidsel. Die Füchse hatten im ersten Halbfinale den TBV Lemgo Lippe mit 39:36 (20:16) geschlagen.