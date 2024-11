Wolff sieht Rot bei THW-Sieg

Kiel gab gegen die Serben, die mit einem deutlichen Sieg noch die Norddeutschen überholt hätten, von Beginn an den Ton an. Zu keinem Zeitpunkt der Begegnung lag der THW hinten. Bester Werfer des Spiels war der überragende Österreicher Mykola Bilyk mit elf Toren. Da Kiel damit beide Duelle gegen den Zweitplazierten gewann, starten sie mit der maximalen Ausbeute von 4:0 Punkten in die Hauptrunde.

Melsungen muss nach Skopje

Auch Gummersbach, am Freitag noch mit einer 24:30-Niederlage in der Bundesliga gegen Kiel, zeigte in Schweden eine souveräne Leistung. Mathis Häseler und Giorgi Zchowrebadse waren mit jeweils vier Treffern die besten VfL-Torschützen. Das Team von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson zieht mit einer Punkteausbeute von 2:2 in die nächste Runde ein.