European League: Flensburg siegt in Gummersbach

SID 11.02.2025 • 20:32 Uhr Flensburg feiert in der European League einen deutlichen Sieg in Gummersbach. Bereits am Samstag treffen sich die Teams in der Bundesliga wieder.

Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt ist mit einem Erfolg im deutschen Duell beim VfL Gummersbach in die Hauptrunde der European League gestartet. Der Tabellenfünfte der Handball-Bundesliga siegte bei den Oberbergischen mit 36:31 (18:19) und führt die Tabelle in Gruppe IV mit 6:0 Punkten an, der VfL steht bei 2:4 Zählern. In der European League werden die Punkte aus der Gruppenphase gegen das jeweils andere qualifizierte Team mitgenommen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nationalmannschaftskapitän Johannes Golla war mit zehn Treffern der erfolgreichste Werfer der Gäste, sein DHB-Teamkollege Julian Köster war für Gummersbach siebenmal erfolgreich. Bereits am Samstag hat der VfL die Chance zur Revanche: In der Liga treffen beide Klubs in Flensburg wieder aufeinander.

Um 20.45 Uhr (Dyn) treffen in Gruppe III auch Bundesliga-Tabellenführer MT Melsungen und Rekordmeister THW Kiel aufeinander, beide starten mit vier Pluspunkten in die Hauptrunde.